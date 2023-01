Conceição explica bronca a Toni Martínez e atira: «Ainda bem que o árbitro não pensou que era para ele...»

Sérgio Conceição foi convidado a explicar, no final do triunfo do FC Porto sobre o Vitória de Guimarães (), a bronca que deu a Toni Martínez ainda durante a primeira parte do jogo na Cidade do Berço. "Tem a ver com pequenos pormenores que me saltam à vista e que eu normalmente peço aos jogadores para eles fazerem e eles não... São coisas que acontecem no jogo. Eu irrito-me, ainda bem que o árbitro não pensou que era para ele senão podia ver um amarelo, mas faz parte do meu caráter", explicou o treinador dos dragões, em declarações aos microfones da Sport TV."Sim, um jogo historicamente difícil para todas as equipas que aqui vêm jogar, o ambiente é difícil porque os adeptos são fervorosos e muito apaixonados pelo clube. Temos de ser mais eficazes em termos ofensivos, se definíssemos melhor e tivéssemos feito um segundo golo tínhamos acabado com o jogo. Depois, numa bola parada e num jogo algo confuso, poderiam criar algum dissabor. Um jogo competente da minha equipa, com momentos de qualidade, não tantos quanto queríamos porque não estivemos tão bem no último terço. Às vezes estes jogos ganham-se desta forma.""Houve momentos em que chegávamos na largura com alguma facilidade mas depois havia a basculação do Vitória e depois éramos previsíveis a explorar as costas do adversário. Deveríamos ter tido mais jogo interior, faltou-nos essa capacidade, apesar de uma ou outra situação. Alguns momentos [trabalhados] foram metidos em campo e outros nem tanto, como a capacidade que tínhamos para criar um maior desconforto ao Vitória. Poderíamos ter tido outros movimentos. Faltou-nos um bocadinho isso, mas mesmo dessa forma continuámos muito competentes no momento defensivo, fizemos golo pelo João Mário e poderíamos ter feito mais um ou dois golos.""Se jogarmos a pensar que a Taça da Liga é tão importante como os outros troféus não tenho dúvida nenhuma que, com maior ou menor dificuldade, podemos chegar à final e ganhá-la. Mas depende da forma como olharmos. Comigo temos chegado sempre longe porque para mim um título é um título e inclui-se nos objetivos da época. Vamos ter o máximo de seriedade no jogo com o Académico, que está a fazer um trabalho excelente desde a chegada do Jorge [Costa]. Vamos olhar para o jogo com o Académico como o mais importante da época porque é o próximo e é assim que se funciona neste clube", terminou.