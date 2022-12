Conceição faz o balanço de 2022: «Para quebrar qualquer dúvida sobre quem é a melhor equipa em Portugal»

Sérgio Conceição fez este sábado, dia 31 de dezembro, uma espécie de balanço de 2022, "um ano especial" que, de acordo com o treinador do FC Porto, serviu "para quebrar qualquer dúvida sobre quem é a melhor equipa em Portugal".





"2022 foi um ano especial. O meu quinto ano como treinador do FC Porto, que coincidiu com a nossa nona dobradinha. Ainda ganhámos a Supertaça para quebrar qualquer dúvida sobre quem é a melhor equipa em Portugal. Foi um ano de aprendizagem e desafio, de trabalhar sempre no limite. Ganhámos muito, errámos também, mantendo sempre a convicção de que chegaríamos, e que chegaremos, onde queremos", começou por escrever o técnico dos dragões, através da sua página oficial no Instagram.Sérgio Conceição fez ainda um especial agradecimento à sua família e desejou também votos de "um 2023 com muita saúde, sucesso, amor e paz" a todos: "Quero agradecer à minha família por todo o apoio, por partilhar da minha crença de que o sacrifico vale a pena. Desejo a todos um 2023 com muita saúde, sucesso, amor e paz!", pode ler-se.