Conceição fora do banco no jogo com o Santa Clara: «Vocês sabem como é a minha forma de estar...»

Sérgio Conceição fez este domingo a antevisão ao jogo com o Santa Clara, partida agendada para amanhã (20H15) e que encerra a 28.ª jornada da Liga Bwin, um encontro no qual não estará no banco por se encontrar a cumprir castigo."As coisas estão preparadas de tal forma que estando no banco ou não nãofaz diferença. Claro que é importante estar no banco, mas o trabalho é todo feito durante a semana, não é por aí que o jogo se vai decidir, até porque a comunicação com a equipa técnica que está no banco é constante. Vai ser tudo igual. A forma como vivo o jogo? É sempre de uma forma apaixonada, seja no banco ou em casa. Vocês sabem como é a minha forma de estar, independentemente do sítio", afirmou.