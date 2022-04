Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Conceição impõe tolerância zero Derrota de Braga foi ao encontro aos receios do técnico. Ordem é para colocar o foco no Vizela





DESILUSÃO. Portistas saíram de Braga desolados com a primeira derrota no campeonato

• Foto: luís vieira / movephoto