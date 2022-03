Conceição: «Importante é o nosso trabalho e a crítica dos adeptos do FC Porto, não dos pseudo-adeptos»

Depois do adeus à Liga Europa, o FC Porto regressa este domingo às lides internas, para defrontar pelas 20h45 o Boavista, num dérbi da Invicta no qual, garante Sérgio Conceição, se irá apresentar com "espírito de campeão"... como sempre."Temos sempre espírito de campeão. Com um sentimento de muita dedicação, determinação para em cada momento, cada segundo, pensar que pode ser o segundo decisivo para se ganhar um jogo. É dessa forma que vamos encarar o jogo, apesar de todo o contexto, que teve a ver com a viagem atribulada que tivemos e o jogo com o Lyon. Ontem já tivemos oportunidade de ver isso e deixar de parte todas as condicionantes", começou por apontar.O FC porto chega a este jogo vindo de uma partida a meio da semana e também depois de uma viagem algo atribulada, algo que para Sérgio Conceição não pode servir de desculpa. "Não vou deixar de ser coerente, uma equipa como o FC Porto tem de estar habituada, arranjar soluções e gerir os jogos da melhor forma, assim como os treinos e tudo o que envolve a preparação, para chegar aos jogos e ganhar sem qualquer desculpa. Claro que queríamos ter mais tempo para descansar mas isso faz parte, o importante é fazer tudo pelos três pontos. O Boavista do Petit traz sempre jogos equilibrados, é um dérbi da cidade do Porto, o Boavista em casa com o Petit só perdeu com o Famalicão, e tem acentuado essa valia com o novo treinador. Estamos preparados para o que é a dinâmica de jogo do adversário. O treinador não joga, ajuda a equipa a jogar, e nós olhamos para o Boavista e tentamos perceber onde é que residem os pontos fortes e onde podemos feri-los. Tudo o que são estatísticas, ambiente, isso passa para segundo plano".A fechar, ainda a propósito do jogo com o Lyon, o técnico comentou as críticas de que foi alvo, por não ter apresentado, na teoria, a melhor equipa do FC Porto. "Eu sou criticado por ter cão e por não ter. Os adeptos têm toda a legitimidade para ter a sua opinião, e hoje em dia é fácil. Temos muitos canais onde se pode demonstrar essa mesma opinião, às vezes de forma severa e mal educada. Como disse há uns tempos, estou a borrifar-me para as redes sociais, e o importante é o nosso trabalho e o que é a crítica dos adeptos do FC Porto, não dos pseudo-adeptos. Eles querem ganhar. Claro que a crítica tem mais ruído quando não se tem sucesso, como disse. Teria sido uma gestão de mestre se tivéssemos vencido e se o Vitinha faz aquele golo no final. Todos os jogadores que entraram em Lyon tinham capacidade para ganhar aquele jogo, mas cabe-me a mim a escolha".