Conceição: «Luis Díaz estava a ser uma peça super importante na nossa equipa»

Após a vitória (2-1) do FC Porto sobre o Marítimo, Sérgio Conceição criticou a decisão da SAD em vender Luis Díaz, transferido para o Liverpool, por 45 milhões (mais 15 M€ por objetivos) e falou na necesidade de redefinir objetivos esta época . Instado este sábado para que especificasse que redefinição era necessária, o treinador do FC Porto foi direto... ao mercado."Sabem que não fujo às perguntas. Tem a ver com saída de 3 jogadores. O Corona há dois anos foi o melhor jogador do campeonato, o Sérgio Oliveira foi o melhor no ano pasado e agora estava a ser Luis Díaz. Em termos de qualidade neste momento é inequívoco que o Luis Díaz estava a ser uma peça super importante na nossa equipa; Sérgio Oliveira estava menos utilizado mas tinha um peso importante e o Corona, mesmo sabendo que não estava tão bem este ano, dava-nos algo no balneário e no que era a abordagem ao jogo. Mas isso faz parte do passado, agora é bola para frente, mas não é sem nexo e sem critério. Chegaram 3 reforços e vamos trabalhá-los para que sejam mesmo reforços, para estarmos foirtes em todas as competições", disse na antevisão ao jogo com o Arouca.