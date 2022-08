Conceição: «Matheus Nunes? «Já vi em muitos títulos que ando aziado, desta vez cabe ao Rúben...»

Sérgio Conceição fez esta sexta-feira a antevisão ao FC Porto-Sporting, marcado para sábado (20h30) no Estádio do Dragão, e a baixa de Matheus Nunes no plantel do Sporting foi um dos temas comentados."Já vi em muitos títulos que ando aziado, desta vez cabe ao Rúben um bocadinho isso, mas de certeza que não preparou a equipa com essa azia, preparou-a o melhor possível estrategicamente para nos surpreender. Será um jogo com uma boa dinâmica do Sporting. Não estará ele, estará outro. Ficamos mais pobres quando grandes jogadores saem, mas é o normal no nosso campeonato. Conhecemos o modelo de jogo do Sporting, mas depois é preciso trabalhar e estar atento ao que eles fazem bem. Torna-se mais imprevisível dependendo das características dos jogadores em determinados sectores. Não temos Matheus Nunes, podemos ter Morita ou outros, temos de nos preparar para isso. É dentro das diferentes características que pode dar diferentes nuances ao jogo. Penso que em termos do que é o modelo de jogo do Sporting não vai mudar, é o jogo que dita isso. Estamos focados nas tarefas de cada um de nós e temos de olhar para a nossa equipa, para em função do que nós somos, impormos o nosso jogo", disse.