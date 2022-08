Conceição multado em 306 euros por não utilizar braçadeira de treinador no Rio Ave-FC Porto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) dá conta esta terça-feira da multa avaliada em 306 euros a Sérgio Conceição no Rio Ave-FC Porto. De acordo com o documento, o técnico dos dragões não utilizou a braçadeira de treinador "durante toda a segunda parte", apesar de o delegado da Liga ter solicitado Luís Gonçalves, administrador da SAD portista, para que informasse Sérgio Conceição de que teria de colocar a devida identificação durante o jogo, "o que não se verificou".