Conceição: «Na parte final o Rio Ave podia ter empatado o jogo, mas é uma vitória justa»

O FC Porto bateu este sábado o Rio Ave, por 1-0, em jogo a contar para a 21.ª jornada da Liga Bwin. Toni Martínez marcou o único golo da partida já no final da primeira parte (44'), um resultado que permite aos dragões manter pressão sobre o Benfica.

Em declarações no final da partida, Sérgio Conceição salientou que a equipa estava alertada para a dificuldade deste jogo. "Eu sabia [que seria um jogo difícil]. Fui alertando durante a semana. Um jogo difícil num contexto difícil também para nós, onde o público foi muito importante. Momentos difíceis. Fizemos o golo a acabar a 1.ª parte, num bom momento. Tivemos três ocasiões para fazer o 2-0 na segunda parte. É verdade que na parte final até podíamos ter empatado o jogo, mas de qualquer das maneiras é uma vitória justa. Sabíamos que ia ser um jogo dentro deste grau de dificuldade. É verdade que houve um ou outro momento em que podíamos ter feito as coisas de forma diferente. Corrigimos ao intervalo algumas situações que foram importantes para o jogo e fizemos uma 2.ª parte um bocadinho mais bem conseguida do que a 1.ª. Jogo de campeonato, valeu pelos três pontos, e por aquilo que foi a entrega dos jogadores, mas há jogos assim. Temos tido muitas e boas exibições e houve jogos que em termos exibicionais, se calhar estivemos um bocadinho melhor e perdemos os três pontos", começou por dizer o técnico dos dragões, em declarações à Sport TV.

As saídas de bola do Rio Ave

"Tentámos mudar o nosso momento sem bola, onde era importante os nossos médios não estarem paralelos. O Eustáquio saltar para uma linha diferente do Marko. Foi importante também ter o Toni e o Mehdi dentro da mesma linha e o Pepê e o Franco a saltarem os dois nos médios que quebravam no corredor lateral e criavam alguma dificuldade. Na segunda parte estivemos melhor, mas principalmente quando tínhamos a bola. O Rio Ave num bloco médio-baixo, onde a sua linha de quatro à frente da de cinco sem espaço. Criámos situações que devíamos e podíamos ter definido melhor."

Wendell

"Temos muitos jogadores de fora, gosto e quero ter as boas dores de cabeça, que é ter toda a gente disponível para o jogo. Mas é um momento assim. Foram três pontos importantes e difíceis, tal como eu antevia para este jogo."

Queixas de Diogo Costa

"Estava a conversar com ele. Se tivermos mais um ou outro [jogador lesionado] temos de andar para a frente. Se não está Diogo, está o Cláudio e o Samuel Portugal. Não me tenho queixado das baixas. É bom para os treinadores ter as boas dores de cabeça e não as más", terminou.