Sérgio Conceição: «Se tivéssemos milhões para ir buscar um ou outro jogador não diria que não»

Em pleno mercado de transferências de inverno, Sérgio Conceição assume... não ser "fã". Na antevisão ao jogo com o Famalicão, o treinador do FC Porto foi questionado sobre os reforços que vão chegando aos rivais Benfica e Sporting e se vê isso como desigualdade de forças, o técnico foi claro."Olhamos para nós. Já tive a oportundade de falar deste mercado de janeiro, não sou um fã. Os jogadores que temos no plantel e olhando para a equipa B... Se tivessemos milhões para ir buscar um ou outro jogador não diria que não. Mas não é o caso", afirmou.