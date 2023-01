Conceição: «Não é justo chegarmos ao jogo de sábado com menos 24 horas de descanso do que o adversário»

Sérgio Conceição mostrou-se crítico com o facto de os jogadores do FC Porto terem menos 24 horas de descanso do que o rival Sporting para a final de sábado. "Agora temos de descansar e bem, porque temos menos 24 horas de descanso que o adversário. Se a Taça da Liga quer mudar alguma coisa, tem de começar mesmo por aí. Não é justo chegarmos ao jogo de sábado com menos 24 horas de descanso do que o adversário", começou por dizer o técnico dos dragões, em declarações aos microfones da Sport TV, após o triunfo (3-0) sobre o Ac. Viseu nas 'meias' da Allianz Cup."Não entrámos bem no jogo, entrámos de forma muito forte, o que é demonstrativo pelo respeito que tínhamos pelo Académico. Jogo entre equipas de patamares diferentes mas muito competentes. Tivemos ocasiões para marcarmos mais golos no início. Não conseguimos. Com uma perda de bola nosso, permitiu ao Ac. Viseu sair com perigo e ganharam alguma confiança com esse momento do jogo. Sabíamos com o 1-0 no marcador que era perigoso. Queríamos continuar a fazer aquilo que fizemos nos primeiros 10 minutos, ter uma posse mais tranquila para jogarmos em ataque mais apoiado, mas não o fizemos. Ao intervalo pedimos isso e com mais um ou outro pormenor. Permitimos pouco ao Ac. Viseu, que tem jogadores interessantes, na segunda parte.""Também, tem a ver com a estratégia para o jogo. O Danny tinha feito bons jogos no passado recente, o Veron também tinha dado boas indicações. E dentro do que pensámos da organização defensiva do Académico e dos seus comportamentos, demos mais mobilidade e não tantas referências. Confiamos em todos os jogadores. Sabíamos que para estar na final que precisávamos de vencer este jogo. A equipa está de parabéns, fez um jogo sólido", terminou.