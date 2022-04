Conceição: «Não estou a ver os adeptos a festejar nos Aliados um recorde do Sérgio Conceição»

Sérgio Conceição fez este sábado a antevisão do jogo do FC Porto de amanhã com o V. Guimarães, uma partida da 29.ª jornada da Liga Bwin que se disputa a partir das 18h00, no Estádio D. Afonso Henriques."Qualquer treinador que esteja nesta cadeira, que treine o FC Porto e que vá jogar contra o V. Guimarães sabe que vai ter pela frente um jogo competitivo, que historicamente é sempre difícil. O Vitória pode não estar tão bem no campeonato, mas sempre que há este jogo vem cá para cima o fervor e a paixão dos adeptos. Vamos apanhar um Vitória num bom momento, com jogadores interessantes, com um treinador que tem feito também um percurso interessante. A nós, perante essas valias, resta-nos perceber que também temos qualidade e valia para ir a Guimarães ganhar o jogo, que é o que queremos.""Não penso nisso. Penso nos três pontos, não estou a ver os adeptos a festejar nos Aliados um recorde do Sérgio Conceição, eles querem lá saber! As estatísticas para mim, vocês já sabem, não valem muito. Os jogos ganham-se ao peso, o nosso foco é esse. Não faz sentido haver recorde e não haver títulos para o clube, nesse caso esse recorde não serve, é zero. O foco é ganhar amanhã, num clássico sempre muito competitivo, muito apaixonado. É essa a exigência emocional que temos de ter no jogo. Estamos a jogar bem mas isso tem de estar assentado numa base, daquilo que é a intensidade. Isso é que é importante, o resto não conta.""O primeiro objetivo é o campeonato e o segundo a Taça de Portugal.""É o mesmo ambiente. Obviamente todos têm noção que estamos a aproximar-nos do final do campeonato, cada jornada que passa os jogos ganham esse peso, mas andamos aqui há alguns anos, sabemos que temos de olhar para o dia a dia, para o jogo imediato."