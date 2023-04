Conceição não pede controlo emocional aos jogadores: «Se tiverem de levar amarelo, levam»

Sérgio Conceição fez este sábado a antevisão ao encontro com o Portimonense , onde foi questionado se pediu aos jogadores em risco de cumprirem castigo no clássico para terem mais controlo emocional e respondeu taxativamente."Deus me livre, não se faz isso. Se eu dissesse para jogarem com controlo emocional... O jogo é feito de paixão, de momentos em que se mete o pé e não se pensa. Fui jogador e sei como isso é. Não faço isso. Se tiverem de levar amarelo, levam amarelo. Temos é de pensar que a nossa 1.ª e 2.ª Ligas são das que levam mais cartões. Não estou a alertar para nada. O jogo é assim mesmo. Eu já tenho alguns problemas de jogadores a nível físico, se penso em tirar um ou outro tenho de ir buscar meia equipa B. Também estão disponíveis, são profissionais do clube, e se calhar até podem estar na folha dos 20. O Pepe está 'à bica' e não é por poupá-lo, é porque fisicamente não está bem. Diogo Costa também está fora, Evanilson também, João Mário também. Há vários problemas nesse sentido. Estão disponíveis os que estão disponíveis e vão dar mil por cento. Nunca me vão ouvir a dizer para não darem o máximo", referiu o técnico do FC Porto em conferência de imprensa.