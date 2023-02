Conceição: «Nos lances dúbios houve muito rigor e muita visualização, mas tem de ser para as duas equipas»

Visivelmente desapontado pelo resultado frente ao Gil Vicente (), Sérgio Conceição não deixou de dar uma palavra elogiosa aos seus jogadores pelo esforço demonstrado durante os 90 minutos, assim como uma palavra de agradecimento aos adeptos portistas pelo apoio vindo das bancadas do Estádio do Dragão.Em declarações na 'flash-interview' no final do encontro, Sérgio Conceição deixou ainda algumas críticas à equipa de arbitragem liderada por Rui Costa. "Sensações? Negativas. Entrámos bem no jogo, tivemos um golo anulado logo no início, tivemos uma bola na trave, outra do Pepê quase em cima da linha de golo. Sinto que podíamos ter matado o jogo nos primeiros 25 minutos. Depois, uma sucessão de situações... ajustámos à segunda parte para ir à procura do resultado e da vitória. O Gil Vicente praticamente não criou grande perigo. Fizemos muitos remates e um golo que foi anulado por 30 centímetros. Os jogadores deram tudo, o público também, não mereciam [a derrota]. Eles não precisam destas palavras bonitas, mas hoje foi uma noite em que tudo aconteceu ao contrário e, na minha opinião, nos lances dúbios houve muito rigor e muita visualização, mas tem de ser para as duas equipas", atirou, em declarações ao microfone da Sport TV.