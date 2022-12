Conceição: «Nunca ouvi falar de um árbitro que viesse ao banco dar um amarelo por não ter a braçadeira»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sérgio Conceição foi convidado a explicar o momento em que viu cartão amarelo, aos 75 minutos de jogo. O treinador do FC Porto disse que o árbitro Manuel Mota não lhe explicou o porquê e quando fê-lo foi... aos gritos."Ele não explicou, gritou, depois lá me disse que foi por não ter a braçadeira. Acho que é inédito, pelo menos eu nunca ouvi falar que um árbitro viesse ao banco dar um amarelo por não ter a braçadeira. Podia ter avisado. Se tiver que pagar a multa, pago. Mas não sei, têm de falar com ele", disse, em declarações na 'flash' da Sport TV, após o duelo contra o Gil Vicente para os quartos de final da Allianz Cup.