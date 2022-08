Sérgio Conceição fechou este sábado a conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Vizela com referências a Chalana, que morreu quarta-feira aos 63 anos, e aos incidentes em Guimarães.Depois de expressar apoio ao fisiologista do FC Porto que perdeu o pai, o treinador do FC Porto disse: "Tenho de referir o nome do Chalana, um génio, um dos maiores do futebol português, quero mandar um abraço a toda a gente, incluindo aos sócios e adeptos do Benfica. Um abraço também às pessoas de Guimarães porque viveram coisas na última semana que não são nada boas para o futebol. Delinquentes que usam o futebol para violência gratuita. Isso de uma forma ou de outra é que me deixa sentido."