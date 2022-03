Conceição: «O meu feitio a treinar um clube grande é igual ao que tenho numa peladinha com os meus filhos»

Na antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira (amanhã, 18 horas), Sérgio Conceição voltou a ser questionado sobre o momento de alguma tensão vivida com Rúben Amorim no final do clássico. A propósito do seu "mau feitio", o treinador do FC Porto abordou a pressão de orientar um clube que luta pelos objetivos de topo."O que já falei sobre isso está falado e fechado, a cortina fechou. O Paços é que é importante. Se estivesse em minha casa nas férias, e eu numa peladinha com os meus filhos, ia ver que tenho exatamente o mesmo feitio até a jogar com os meus filhos do que a treinar um clube grande. O meu carácter, a minha personalidade, o que sou como líder ou pai de família não muda consoante as circunstâncias. Sou eu, ponto. Em contextos diferentes pode mudar, mas isso faz parte. Não tem de mudar dependendo de mais ou menos expressão", afirmou.