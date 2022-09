Conceição: «Parece que estava a adivinhar na conferência quando desejei sorte à equipa de arbitragem»

O FC Porto estreou-se na presente edição da Liga dos Campeões com um desaire (1-2) na casa do Atlético Madrid, num encontro em que as redes só balançaram já no período de descontos e numa altura em que os dragões estavam reduzidos a 10 elementos após expulsão de Taremi (81').

Em declarações no final da partida, Sérgio Conceição deixou duras críticas à equipa de arbitragem, assumindo que os seus jogadores mereciam sair do Metropolitano com outro resultado.

"Difícil análise porque acho que é um resultado completamente enganador, merecíamos sair daqui com uma vitória, já um empate era mau. Acabámos por perder, chegam à nossa baliza na primeira parte aos 42 minutos com um remate por cima. Já depois da expulsão houve esse remate. O golo [do Atlético] acontece de uma forma estranha, com a bola prensada, que acaba por trair o Diogo. Fomos atrás do empate, o que era merecido tendo em conta o que fizemos e como bloqueámos o Atlético durante o jogo. Vi o próprio público a assobiar a equipa, senti o Diego Simeone sem grandes soluções perante o que estava acontecer em campo. O árbitro disse-me que ia dar mais um minuto e depois dão descontos sobre descontos, não entendo. O peso que nós temos na Europa, apesar de sermos a terceira equipa com mais presença, continuamos a ser pequeninos quanto a outras potências e realidades na minha opinião", começou por dizer o técnico portista, em declarações à CNN Portugal.

Otávio e as entradas na equipa

"Ainda não sabemos [o diagnóstico], mas é um jogador com preponderância na nossa missão e dinâmica de jogo. Não é que os jogadores que entraram não soubessem o que fazer nos aspetos táticos, mas o Otávio é um jogador experiente e com arcaboiço. Entraram outros jogadores com características diferentes.Tudo o que foi para nos correr mal hoje, correu. Não tivemos a sorte do jogo. Os jogadores não mereciam este resultado. Talvez tenha sido o jogo, entre todos os que tenho nesta competição, em que o fator sorte foi mais determinante."

O que faltou à equipa nos minutos finais?

"Tenho um lance na cabeça com uma saída para o ataque, estava 1-1, quando o Toni Martínez não decidiu bem porque a equipa estava em superioridade numérica. A equipa fez de tudo para ganhar o jogo, mesmo quando estávamos em inferioridade. Parece que estava a adivinhar na conferência quando desejei a sorte à equipa de arbitragem, mas infelizmente não tivemos a sorte de o jogo correr bem ao árbitro. Se são corretos e intelectualmente honestos têm de dizer aquilo que me disseram já perto do final."



Em declarações à ELEVEN: "Foi um jogo bastante positivo. Um belíssimo jogo dos meus jogadores. Conseguimos anular tudo o que era a dinâmica do adversário. Na primeira parte ouvi estádio a assobiar. Secámos todas as fontes que podiam aparecer para a nossa baliza. Na segunda parte o Atlético chegou aos 42' à baliza, mesmo em inferioridade. Surgiu o golo, sentimos que mesmo com menos um podíamos ir à procura de um resultado positivo. Depois, já nos descontos sobre descontos, depois do árbitro me dizer que davam apenas mais 1 para lá dos 9', não sei qual o critério para isso, a verdade é que na jogada que origina o canto o quarto árbitro disse que o tempo já tinha acabado. Não sei o porquê de acabar quando a bola entra e não 20 segundos antes. Parece que previa, que falei disso na conferência. Disse que desejava sorte, que nestes momentos é importante para decidir jogos e pontos."



Saída de Pepê

"O Pepê tem a particularidade de defender e de dar essa largura e profundidade à equipa com bola. Confiança igual no João [Mário] a minha decisão foi pelo Pepê porque é muito vertical. Só o tirei porque tinha amarelo, com receio que acontecesse o que aconteceu depois ao Taremi. Nós sentimos o peso das decisão, pois apesar de sermos a terceira equipa com mais presenças sentimo que há menos peso do que outros clubes."





"Foi na costela, mas não sabemos de nada. Até aí tivemos... É um jogador que faz a diferença na nossa equipa, até nesse sentido... É o jogo que sinto verdadeiramente, e não gosto de falar de sorte, mas hoje sinceramente merecíamos ter pontinha de sorte que não tivemos", terminou.