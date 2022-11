Conceição: «Pepe está pronto para dar o contributo à equipa»

Sérgio Conceição explicou na conferência de imprensa de antevisão do jogo de amanhã, com o Boavista, que Pepe está a postos para voltar aos relvados."O Pepe esta a treinar normal, está nesta fase final, pronto para dar o contributo à equipa", disse o técnico do FC Porto.Recorde-se que Pepe foi convocado por Fernando Santos para o Mundial do Qatar.