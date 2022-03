Conceição: «Pouca gente faz milagres. Havia um que fazia e ainda assim foi criticado: Jesus Cristo»

Questionado sobre o facto do FC Porto, mas também outras equipas nacionais, não conseguirem juntar conquistas nacionais às europeias, Sérgio Conceição lembrou a diferença de dimensão para com os gigantes do continente, mas mesmo assim destacou aquilo que considera serem "trajetos muito bonitos na Europa". Por outro lado, na mesma questão, o técnico portista falou ainda da possibilidade de João Mário jogar diante do Boavista pela ausência do Bruno Costa."O João estava bem, teve um período magoado onde é natural que tenha dificuldade em voltar. Estamos condicionados no que é a opção para as laterais. Do lado direito temos duas adaptações e todos têm dado o máximo. Zaidu é muito criticado mas tem uma atitude muito boa, no treino, no jogo. Sabemos que não teve escola, há três anos estava a jogar nas distritais, e as pessoas não olham para isso. Estamos num clube cheio de títulos e já culpei o presidente por isso, por termos ganho muito nos últimos 40 anos. Acho que não conseguimos competir [na Europa] por falta de dinheiro para ter opções de qualidade para fazer frente aos chamados tubarões. Nós fizemos trajetos muito bonitos na Europa mas depois a manta acaba por ser curta. Nos últimos anos perdemos contra dois campeões da Europa. Trabalhamos de forma muito séria, dedicada, mas pouca gente faz milagres. Havia um que fazia milagres e ainda assim foi criticado: Jesus Cristo. Eu acredito que cometo muitos erros, mas sempre com a intenção de fazer o melhor. Não podemos ganhar sempre em todo o lado, mas eu gostaria, até porque me causa uma azia dos diabos, sinto-me muito mal", comentou o técnico.Voltando ao dérbi da Invicta, Sérgio Conceição assumiu que espera uma partida difícil. "É sempre um jogo complicado. Mesmo que as equipas sejam compostas por elementos que possam não entender bem a história dos dérbis, entende-se pelo ambiente da semana, do estádio. Mas mais do que isso é a preparação. Tivemos pouco tempo para a recuperação, e não gosto de ter pouco tempo para passar o que quero em termos de estratégia. Não tivemos tempo para trabalhar no campo e todo os treinadores gostam de o ter. Tenho consciência do grupo que tenho, inteligentes, fortes a todos os níveis, estão identificados com muito do que pedimos, por isso não vejo grande problema. Claro que se tivéssemos mais tempo de descanso, recuperação, seria melhor. Não havendo, temos de ir para dentro de campo e enfrentar isso".Diante do Lyon, o FC Porto apresentou alguma gestão, mas para Sérgio Conceição isso não obriga a uma vitória absoluta no Bessa. Até porque estar no FC Porto... assim o dita. "Acho que o que são os resultados não podem condicionar o nosso dia a dia e a nossa ambição e responsabilidade. Temos de ganhar, somos o FC Porto e queremos ganhar um título nacional, temos o dever de conquistar os três pontos. Não é pelo empate em Lyon, que não mancha nada, até pelo jogo competente que acho que fizemos. Isso não nos dá mais ou menos responsabilidade. Essa é a mesma, entramos na época a querer conquistar tudo, sabendo que temos as nossas limitações na Europa, vocês conhecem a valia e as diferentes equipas que em termos financeiros são uns 'monstros'. Fica difícil competir. Fizemos fases de grupos fantásticas, e sonhamos sempre. Nas provas internas, exatamente a mesma coisa. A nossa forma de pensar e estar não pode ser variável consoante o momento da equipa. Queremos vencer campeonato e Taça de Portugal".