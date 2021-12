Sérgio Conceição preocupado com o centro da defesa: «Houve conversas com o presidente»

Sérgio Conceição garantiu estar apreensivo com as leões no centro da defesa do FC Porto e que desejava ter um plantel com cinco centrais. Esta situação foi comentada na pré-época juntamente com Pinto da Costa e Luís Gonçalves."Houve determinadas conversas com a direção e com o senhor presidente, com o engenheiro Gonçalves e o resto, de termos quatro centrais com dois jogadores acima dos 30 anos. O Marcano vinha de uma lesão grave. O Mbemba está focado a 100 por cento mas está no último ano de contrato, fica ou não fica, renova ou não renova, isso não tem a ver comigo. Eu gosto de contar com cinco centrais porque obrigatoriamente temos de contar com dois e há sempre castigos e lesões. Nesse sentido agora estamos um bocadinho curtos. O Fábio Cardoso tem dado uma boa resposta. Há jogadores que não têm essa posição de origem mas que se tivermos de optar estaremos precavidos. É algo que me preocupa. Não me preocupa o profissionalismo do Pepe. Preocupa-me todo este contexto. O Pepe é superprofissional, faz tudo para se apresentar a 100 por cento, e tem tido uma ou outra lesão que não era normal acontecer há um ano. As coisas ficam difíceis de controlar. Tivemos esse discurso e voltaremos a ter essa conversa. Faz parte do andamento da época e a exigência da mesma. Vamos colmatar tentando arranjar soluções internas, se não poder haver uma solução externa", referiu Conceição em conferência de imprensa de antevisão do jogo com Rio Ave, para a Allianz Cup.Sérgio Conceição voltou a dizer que está com "azia" por ter visto o FC Porto 'cair' para a Liga Europa, terminando a fase de grupos da Liga dos Campeões no terceiro posto."Não estou satisfeito. Tenho alguma azia ao falar da Liga Europa. Estou habituado a estar na Liga dos Campeões. Caímos para a Liga Europa e se as pessoas me perguntassem eu diria que é um jogo de Champions. A Lazio tem feito boas campanhas na Champions, é uma equipa forte em Itália. Como temos feito ao longo da história do FC Porto, na Europa tem de ser dada uma demonstração da sua força e do que é como clube. Estamos focados no jogo de amanhã e no jogo de Vizela que é o mais importante para nós. Preparámos este jogo a pensar no de Vizela. Nós, os treinadores, dizemos que pensamos no próximo jogo. Peço desculpa aos treinadores mas eu estou a pensar em dois jogos: o de amanhã e, principalmente, o de Vizela", assumiu o treinador dos azuis e brancos.