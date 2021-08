Sérgio Conceição: «Quando tivemos bola foi interessante e quando perdemos mais ainda»

O FC Porto estreou-se este domingo com uma vitória (2-0) diante do Belenenses SAD na Liga Bwin 2021/22, uma partida que ficou resolvida com golos de Toni Martínez e Luis Díaz.

No final da partida, Sérgio Conceição elogiou a concentração, ambição e intensidade dos seus jogadores no primeiro jogo oficial da temporada, dando seguimento ao que o FC Porto demonstrou ao longo da pré-temporada.

"Foi na nossa organização, naquilo que foi preparado, demos continuidade à boa pré-época. O foco foi total. Vimos um grupo - não só dos 11 jogadores e dos que entraram - muito concentrado e com muita ambição de fazer um bom campeonato e lutar por aquilo que já nos pertenceu, o título", começou por dizer o técnico dos dragões, em declarações à 'Sport TV'.

Equipa com muito andamento

"Tem a ver com aquilo que são as características da equipa. Os jogadores acreditarem que essa intensidade, por vezes até corremos menos, de não deixar o adversário criar perigo. A equipa sempre muito intensa, dinâmica e uma excelente ocupação do espaço. Tivemos 70 e pouco por cento de posse de bola. Foi um jogo bom a um bom nível. Quando tivemos bola foi interessante e quando perdemos mais ainda. Fizemos um jogo completo."

Regresso dos adeptos ao Estádio do Dragão

"Vou confidenciar, por momentos, quando fechei os olhos, parecia que o Dragão estava cheio. As pessoas que aqui estavam fizeram-se sentir. É pelos nossos adeptos que fazemos as coisas. Eles merecem títulos."

Titularidade de Diogo Costa na baliza

"Tem a ver com aquilo que se passou na pré-época e nos treinos. Não podemos esquecer que alguns jogadores chegaram quando a pré-época já estava a decorrer. Neste momento, era o jogador indicado. Foi quem escolhi para este primeiro jogo", terminou.