Conceição "quer é ganhar títulos": «Não é amanhã que é importante, mas sim as 34 jornadas»

Sérgio Conceição fez este domingo a antevisão ao jogo com o Sp. Braga (amanhã, 18 horas), da 31.ª jornada, ronda na qual o FC Porto se pode sagrar campeão nacional."Faltam 4 jogos e amanhã é o próximo, sempre o mais importante. À medida que chega o fim, os jogos ganham um peso ainda maior, todos lutam por objetivos e esse peso é sentido, não há margem para errar. É uma equipa super competente, Carvalhal tem feito um trabalho fabuloso neste Sp. Braga, um misto de juventude e experiência. Cabe-nos ir à procura da vitória."Não sou dado a festejos e coisas do género, a nossa festa é dentro do campo, fazendo o nosso trabalho. Faltam 4 jogos, todos de grau de dificuldade altíssimo. Temos um Sp. Braga a lutar pelo máximo de pontos possível, Vizela, Estoril… o próximo é amanhã. Sp. Braga é sempre um candidato, um jogo grande. Queremos ganhar""Vamos estar focados no nosso jogo. Amanhã o jogo terá a sua vida e os diferentes momentos, nenhum é igual ao outro. Queremos estar a um nível alto. Estamos habituados a dificuldades e a capacidade de perceber os jogos, queremos controlar por via da nossa competência""Temos um grupo adulto, estamos focados no jogo de amanhã, não é amanhã que é importante, mas sim as 34 jornadas. Estamos concentrados no que falta jogar, não há esse pensamento. Claro que sabemos da situação, mas estamos focados no jogo"."Não olhamos para isso do sofá ou campo. Faltam pontos e é nisso que estamos concentrados. Quero é ganhar títulos, há quem goste de uma maneira ou outra… eu gosto é de ganhá-los"Não faço ideia… é uma pergunta chata (risos). Sou um católico praticante mas não tenho dom de adivinhar. Algumas coisas foram bem feitas nestes 5 anos, outras nem tanto, mas queria ganhar todas as provas em que entrámos. Podia ter sido melhor, mas também pior, é o que é dentro do contexto do FC Porto nestes cinco anos. A forma dedicada como nós, equipa técnica, abraçámos este projeto deixa-me muito orgulho, foi de acordo com os meus valores e os do clube. Deixa-me satisfeito mas olho também ao que não fiz"."Sei que os treinadores vivem de resultados. Estou sempre confiante mas alerta e desconfiado. Já vivi muito no futebol, são 10 anos como treinador agora. A base principal para se ganhar é essas características, estar confiante de acordo com o seu trabalho e conhecimento, mas os outros também trabalham bem".