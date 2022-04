Conceição quer o foco no Santa Clara: «Se olharmos muito para frente podemos tropeçar»

Sérgio Conceição fez este domingo a antevisão da partida de amanhã do FC Porto com o Santa Clara, no Dragão, a partir das 20h15, relativa à 28.ª jornada da Liga Bwin."O grupo está consciente da dificuldade, daquilo que temos de fazer amanhã e do que devemos fazer até ao final da época, pensando sempre que o jogo de amanhã é o mais importante. Temos de pensar etapa por etapa. Tivemos algum tempo para preparar este jogo, tínhamos muitos jogadores em seleções, mas estamos preparados para o jogo."Sempre disse que teoricamente é melhor ter 'semanas limpas', com um jogo por semana. Mas há situações e ciclos em que jogámos de 3 em 3 dias e o foco era de tal maneira grande que tivemos séries fantásticas, enquanto que com 'semanas limpas' registámos aqui e acolá algum dissabor. Teoricamente gostamos disso, para trabalhar momentos do jogo, tendo mais tempo é sempre melhor. Há jogadores com alguma fadiga, pequenos toques e é bom para essa recuperação. O importante é olhar para o que temos neste momento e não para o fim, se olharmos muito para frente podemos tropeçar. Temos de estar forcados no objetivo final, mas percebendo que o jogo de amanhã é o mais importante.""Vejo uma equipa que, independentemente de ter tido 3 treinadores, não mudou muito a sua dinâmica. A equipa sente-se confortável a jogar da forma como joga, muda um ou outro elemento mas não altera muito o que é a equipa. É consistente, sofre poucos golos e tem poucas derrotas. Nos últimos 5 jogos perdeu só na Luz. Esperamos dificuldades por parte de uma equipa estável, com boa qualidade individual, coletivamente está num bom momento e cabe-nos a nós olhar para o adversário, perceber a dinâmica da equipa quando tem bola e quando não tem, de modo a estarmos equilibrados, coesos, percebendo os pontos fortes do adversário. Conhecendo o Mário, vamos sofrendo algumas mudanças ao longo da vida. Quando somos jogadores pensamos de uma forma, quando somos treinadores pensamos de uma forma completamente diferente. Aqui ele fez um trabalho excelente com jovens que hoje estão na equipa principal do FC Porto; percebi algumas das coisas que ele faz e que gosta. Mas uma coisa é o futebol jovem e outra é o futebol profissional."