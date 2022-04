Conceição: «Ramadão de Zaidu e Taremi? Ontem corri 20 quilómetros em jejum»

Questionado sobre a situação de Zaidu e Taremi, que cumprem o Ramadão, Sérgio Conceição garantiu que os dois jogadores do FC Porto estão a "1000%"."Sou católico praticante, faço o meu jejum, estamos na Quaresma. Ainda ontem, em jejum, fiz 20 km a correr. Não senti falta nenhuma, há valores que se levantam e situações que passam para lá da falta momentânea de algum tipo de substância para estarmos mais fortes no jogo. Temos um departamento médico onde se inclui o melhor nutricionista do mundo, Vítor Hugo, e obviamente estamos atentos a isso. Antes do Ramadão foi feita uma palestra a todos, está tudo planeado, não é pelo Ramadão que estarão menos disponíveis. Se vão estar a 100%? Vão estar a 1000%", disse para logo acrescentar: "Não quer dizer que vão jogar. Isso é outra coisa".