Conceição recusa pensar no Benfica: «Era uma estupidez...»

Sérgio Conceição recusou assumir pensar já nos encontros com o Benfica, para a Liga e a Taça de Portugal, com o primeiro a disputar-se no próximo dia 23. O técnico do FC Porto não escondeu que o embate com o Vizela é a prioridade, mesmo que queira vencer o Rio Ave na Allianz Cup, uma competição onde os dragões já estão eliminados."Era uma estupidez… O mais importante é o jogo com o Vizela. O jogo pelo meio que temos é com o Rio Ave. Não sabemos o que vai acontecer com o Vizela, poderá haver castigados e lesionados. Não podemos programar a médio prazo aquilo que é um jogo com o Benfica. Temos de olhar para o nosso microciclo. O mais importante será o jogo com o Vizela, sem tirar a importância do jogo que temos amanhã e o facto de querermos entrar amanhã para ganhar, honrando o símbolo que temos ao peito. Amanhã vamos estar no máximo daquilo que são as nossas características. Os jogadores da equipa B treinam muitas vezes connosco", vincou em conferência de imprensa, dando conta que é um treinador que dá valor à Allianz, ao contrário de alguns adeptos."Independentemente de haver alguns adeptos que desvalorizam esta competição - e ficava-me bem - mas eu não sou capaz. Nós entrámos nesta competição para ganhar. Tivemos um mau jogo em casa do Santa Clara e não fomos a equipa que temos sido nos últimos anos, indo sempre à final-four da prova. Ficámos fora de uma competição que eu queria muito ganhar: é um título e um objetivo. Não podendo, espero ganhar o jogo e depois, alguns jogadores que têm sido menos utilizados quero dar-lhes alguns minutos para eles estarem mais preparados. Treinamos com muito afinco mas ao jogo é o jogo. Dá-lhes algumas coisas que o treino não dá", reiterou Sérgio Conceição.