Conceição responde a Fernando Andrade: «Tenho 20 e tal jogadores na B que também querem ser campeões»

Fernando Andrade já deixou o 'pedido' a Sérgio Conceição: "treino muito forte e se houver uma oportunidade quero aproveitar. Quero ser campeão também. Nem que entre só 30 segundos para chutar uma bandeira, mas quero receber a medalha", atirou o brasileiro esta semana ao Porto Canal. Ora, confrontando com estas palavras este domingo, o treinador do FC Porto não hesitou na resposta."Tenho 20 e tal jogadores na equipa B que também desejam ser campeões. Depende do momento, da necessidade da equipa e do que esses jogadores fizeram durante a semana. Essa vontade de chegar ao fim e sermos campeões toda a equipa profissional tem e o Fernando não foge à regra", afirmou na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Santa Clara (amanhã).