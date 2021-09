Conceição: «Se fazemos uma figura destas, temos de pensar se os jogadores estão dispostos a levar com este treinador»

Sérgio Conceição foi muito duro com o plantel do FC Porto após a goleada sofrida em casa com o Liverpool (1-5) e disse que vai mesmo analisar a situação com Pinto da Costa.





"O primeiro golo é de peladinha. Os cinco golos são golos de treino de descontração e não de quem está a jogar a Liga dos Campeões. Mas eu sou o responsável. Não podemos fazer 9 faltas. Contra uma equipa tão incisiva, perdas de bola em zona proibida, foi muito mau... daí assumir a responsabilidade. Se fazemos uma figura destas na Champions, temos de pensar se os jogadores estão dispostos a levar com o treinador que tem", começou por dizer à Eleven Sports, rematando: "agora é observar o que se fez, falando com o presidente para analisar se realmente os jogadores estão dispostos a ouvir a mensagem e a fazermos o que vínhamos a fazer até hoje. Hoje foi muito mau.""Primeiro assumir esta derrota pesada, sou o principal responsável por isto. Foi um jogo para lembrar no futuro, percebendo que houve contrariedades decisivas. No último momento do aquecimento o Pepe estava muito bem, recuperou e aconteceu uma lesão muscular. Tivemos que ir para dentro da mesma forma que estava planeado como se estivesse o Pepe e depois o Otávio lesionou-se. O equilíbrio no corredor central foi importante pela negativa e depois o primeiro remate dá golo..."