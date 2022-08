Conceição: «Se não estivemos no máximo pode acontecer como em Vizela»

Depois da vitória confortável no clássico, Sérgio Conceição teve a preocupação de alertar os jogadores para os perigos que estão à espreita em Vila do Conde. O técnico não quer que se repita o sobressalto de Vizela, onde os dragões só marcaram o golo do triunfo aos 90 minutos.

"Observámos a equipa do Rio Ave em conjunto com os jogadores e dissemos que poderíamos ter problemas como aqueles que tivemos em Vizela, se não estivermos no nosso máximo a todos os níveis. O jogo vai depender muito do que fizermos, para o caminho que nós pensamos ser aquele que nos dá a vitória, os três pontos", lembrou Conceição, relativizando os sinais transmitidos pela equipa neste arranque de época.

Para o técnico dos dragões, ter 12 golos marcados e um sofrido ao cabo de quatro jogos oficiais não é sinónimo de perfeição, até porque há sempre aspetos a melhorar, até na última jornada. Os níveis de exigência e concentração têm de estar sempre no topo.

"Vamos chegar ao último jogo da época e aí direi que haveria coisas a trabalhar, a melhorar, e coisas que foram bem feitas. O futebol é um recomeçar constante, cada treino dá-nos indicações diferentes, cada jogo exatamente a mesma coisa, trabalhamos em cima disso, em cima do que é a base da equipa, o que é a nossa dinâmica nos diferentes momentos do jogo, incluindo os esquemas táticos. Depois, também tem muito a ver com o sexto momento, que é a inspiração, a motivação, um jogador numa jogada individual pode resolver um jogo, mas para isso é preciso trabalhar bem, estar bem a nível mental, para deitar cá para fora não só a transpiração, mas também a inspiração", destacou o técnico campeão nacional.