Conceição: «Se o Paços estivesse sempre desta forma, com esta atitude, dificilmente desceria de divisão»

O FC Porto bateu este sábado o Paços de Ferreira, por, e colocou mais pressão sobre o rival Benfica, que entra amanhã em campo frente ao Estoril com apenas um ponto de vantagem para os dragões.Em declarações no final da partida na Capital do Móvel, Sérgio Conceição elogiou a paciência que os seus jogadores tiveram em Paços de Ferreira, frente a um adversário que mostrou uma boa atitude competitiva."Houve ali, logo no início do jogo, uma ou outra situação de erros individuais, onde o Paços se aproximou da nossa baliza, mas depois tomámos controlo do jogo. Se o Paços estiver sempre desta forma, com esta atitude, dificilmente desceria de divisão porque tem boas individualidades. Tínhamos preparado [os jogadores] que era importante a largura e procurar também espaço nas costas, acho que fizemos isso bem, como por exemplo o lance do Taremi, digo-o porque provavelmente existe aquela falta sobre ele na área. Criámos oportunidades e podíamos ter saído ao intervalo por cima do marcador. Na segunda parte, o Paços com um jogador a menos não é que facilitasse, porque às vezes é mais difícil, mas fomos inteligentes e pacientes, e o golo acabou por chegar. Falhámos mais quatro ou cinco ocasiões claríssimas. Foi um bom jogo da equipa. Era importante ganhar bem, algo que não aconteceu frente ao Santa Clara. Parabéns aos jogadores", começou por dizer o técnico dos dragões, em declarações na 'flash' da Sport TV."Nós, equipa técnica, também preparámos isso [que era necessária calma]. O Vítor Bruno e o Siramana Dembelé, os dois são um bocadinho mais calmos que eu, preparámos os jogadores dizendo que era preciso essa calma. Eu sou mais agressivo, mas eles também já me conhecem e não levam a mal. Estava definido por nós exatamente isso, o saber que era preciso trabalhar com tempo. Essas coisas foram trabalhadas e estavam pensadas, obviamente.""Não muda nada, temos de ganhar os nossos jogos. Estamos a um ponto [do Benfica] neste momento, mas isso não nos diz nada, queremos é ter mais um ponto do que adversário em maio. Isso sim, é importante para nós.""Não, o alento e tudo aquilo que é motivação e confiança que se adquire é no nosso trabalho diário e não nas outras ligas. Temos muita gente a trabalhar com qualidade no clube nos mais variados departamentos. A motivação não tem de ser dada pelos adversários, mas sim pelo nosso trabalho diário", terminou.