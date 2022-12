Conceição: «Se vendessem confiança no supermercado, comprava umas garrafas e distribuía pelos meus jogadores»

O FC Porto goleou esta sexta-feira o Vizela (4-0) no Estádio do Dragão, em jogo da fase de grupos da Allianz Cup, e confirmou o apuramento para os quartos de final da prova.

Em declarações no final da partida, Sérgio Conceição assumiu ter gostado mais da exibição da equipa na segunda parte, em comparação com o primeiro tempo, sublinhando não ter ficado satisfeito com alguns dos comportamentos dos seus jogadores.

"O objetivo era o mesmo, ganhar o jogo e fazer um jogo de acordo com aquilo que fizemos em Chaves, mas não tivemos de acordo com aquilo que nós tínhamos preparado, essencialmente na nossa equipa. Principalmente no nosso primeiro momento de pressionar o Vizela tivemos algumas dificuldades, eles estavam a baixar com muita gente. Com bola também nos faltou diversificar o nosso jogo. Foi um jogo entretido na primeira parte, e quando digo entretido é negativo. Na segunda parte fomos nós próprios e os golos foram surgindo naturalmente. Foi uma vitória justa e demos um passo importante rumo ao nosso objetivo. Vamos concentrar-nos para dar uma boa resposta também frente ao Gil Vicente", começou por dizer o técnico dos dragões, em declarações na flash da Sport TV.



"O nosso jogo foi mais sólido em Chaves, sinceramente. Hoje houve momentos em que não gostei tanto, não podemos permitir ao nosso adversário que possa ter a bola. não somos uma equipa expectante. O Vizela tem bons jogadores, capazes e que jogam juntos há algum tempo. na primeira parte faltou-nos algo", continuou.



O regresso dos jogadores que estiveram nas seleções

"Além do grupo de trabalho com essa qualidade, temos também um grupo de homens muito interessante, voltaram completamente focados no trabalho. Percebem que para chegarem às seleções têm de trabalhar no clube e estão gratos. voltaram com a ambição de dar o seu contributo, seja na liga dos campeões ou na taça da liga."

A aparente falta de confiança de João Mário

"A confiança conquista-se no dia a dia. Se estivessem no supermercado a vender confiança, eu ia comprar umas garrafas e distribuía pelos meus jogadores, mas isso não é possível. Foi um problema geral", terminou.