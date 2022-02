Conceição: «Sendo um dos melhores árbitros portugueses João Pinheiro teve alguma dificuldade»

Sérgio Conceição assumiu que o jogo não foi fácil de dirigir pelo árbitro João Pinheiro mas garantiu que o problema também passa pelos "intervenientes"."Houve pouco tempo útil de jogo. Apita-se quando não se deve apitar, mas eu não queria ir muito por aí. É compreensível a dificuldade que o árbitro teve em segurar o jogo. Muitas vezes os intervenientes são os culpados, os jogadores. Muitas vezes são os árbitros que não sabem segurar o jogo. Penso que o João Pinheiro sendo um dos melhores árbitros portugueses teve alguma dificuldade em segurar o jogo. Essa foi a minha perceção. Não devo ser a única pessoa a achar que merecíamos mais do que o empate pelo decorrer do próprio jogo. Somos uma equipa muito forte no nosso processo ofensivo, sabíamos que íamos fazer golos. A mensagem ao intervalo foi exactamente essa: para ganhar o jogo", vincou em declarações à Sport TV."À entrada do último terço do terreno poderíamos ter definido melhor. Insistimos no corredor central e à imagem do golo que fizemos, por vezes não é cruzar por cruzar. Isto é um jogo muito competitivo e mediático, era importante o que se passou dentro de campo porque o jogo era importante para uma equipa e para outra. Não se compreende aquilo que se passou no final. Isso não."