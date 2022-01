Conceição sobre a corrida ao título: «Não excluo o Benfica e não é qualquer tipo de bluff»

Na liderança do campeonato com os mesmos 44 pontos que o Sporting, o FC Porto sabe que nada está garantido no que à corrida ao título de campeão nacional diz respeito. Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Estoril, Sérgio Conceição deixou essa ideia bem patente."As duas equipas que estão na frente são sempre mais candidatas porque têm mais pontos do que as que estão atrás, mas ainda estamos a um jogo do final da primeira volta", afirmou.E sublinhou: "Não excluo o Benfica, não é qualquer tipo de bluff, pudemos provar aquilo que foi o pensarmos que as coisas já estavam feitas. Há mais um jogo para fazer amanhã e justificar em maio o lugar que queremos estar, que é o de hoje, o primeiro."