Conceição sobre Pepe: «Com este profissionalismo não é difícil chegar aos 40 anos e jogar»

No final do FC Porto-Belenenses SAD (2-0), Sérgio Conceição não poupou elogios a Pepe, o jogador mais velho de sempre a jogar pelo FC Porto.





"É um grandíssimo profissional. É um homem com um 'H' grande. Há pouco a dizer mais sobre aquilo que é o Pepe e o que representa para o FC Porto. Ainda vai jogar algum tempo desta forma. É dos primeiros a chegar e dos últimos a ir embora. Independentemente da hora que chegamos dos jogos fora, a grande parte dos jogadores estão cansados e ele ainda faz um banho de gelo. Com este profissionalismo, não é difícil chegar aos 40 anos e jogar. No trabalho diário ele é muito forte", afirmou o treinador dos dragões na 'flash-interview' da Sport TV.