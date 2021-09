Conceição sobre Uribe e Díaz: «Se houver um atraso, se calhar só entram no hotel no dia de jogo»

Diante do Sporting, Sérgio Conceição viverá uma situação anormal, já que receberá dois dos seus principais jogadores (Mateus Uribe e Luís Díaz) a cerca de 24 horas do arranque do jogo. Contingências do apertado calendário das seleções, que forçaram a dupla colombiana a jogar esta madrugada e, em seguida, cruzar o Atlântico para chegar esta noite à capital portuguesa. Questionado sobre essa situação, Conceição assume que o trabalho de análise em vídeo ajudará a colmatar ligeiramente o problema da falta de preparação, mas deixa claro que nada substitui o trabalho de campo.





"Falo por mim, mas acho que todos os treinadores gostam... Há esse trabalho com imagens, vídeos, com análise dentro do balneário, mas não há nada como o treino, como o terreno, como eles pisarem o espaço que normalmente encontramos no jogo. Não temos tempo para isso, não temos jogadores disponíveis, vamos ter jogadores, quando chegarmos a Lisboa, quase a entrar no dia do jogo, se houver um atraso, se calhar só entram no hotel no dia de jogo. É complicado, mas não podemos agarrar-nos exclusivamente a isso. Temos de nos agarrar ao que queremos, que é ganhar o jogo. O departamento clínio vai estar em cima desses atletas, para depois lançarmos a equipa para o jogo, os melhores que estarão preparados para ganhar o jogo de amanhã. Depois deste jogo não vão ouvir-me mais sobre isto", referiu o técnico portista, que sobre as declarações de Jesús Corona foi claro: "Vejo de uma forma positiva. Nós também precisamos que ele jogue mais."