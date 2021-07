Sérgio Conceição: «Temos de ter esta bravura e dedicação para conquistarmos os objetivos»

O FC Porto empatou (1-1) esta quarta-feira frente à Roma de José Mourinho, no penúltimo jogo de preparação dos dragões para a nova temporada 2021/22.

No final da partida, realizada no Estádio Algarve, Sérgio Conceição elogiou o desempenho dos seus jogadores, sublinhando que mesmo na pré-temporada os resultados são importantes para o FC Porto.

"Tivemos jogadores a chegar a conta-gotas, como foi o caso dos sul-americanos. O resultado é o menos importante na pré-temporada mas para nós é importante. Num clube como o nosso, a cultura de vitória tem de estar sempre presente. Foi um bom jogo contra um adversário forte, contra um dos melhores treinadores do mundo, toda a gente focada em melhorar a nível individual e coletivo, apesar de estarmos cá há quatro anos, há coisas novas a trabalhar. Estamos num processo inicial, vamos dar continuidade a isso. Ainda temos o jogo contra o Lyon", começou por dizer, em declarações ao Porto Canal.



Intensidade dos jogadores e os festejos no golo marcado



"São jogos que os jogadores gostam de jogar, contra adversários fortes. É normal. Tirando o início da segunda parte, onde a Roma conseguiu finalizar por duas vezes com algum perigo, fomos superiores. Não me tenho focado muito sobre esse momento do jogo, que são os esquemas táticos, até porque não queremos mostrar nada a nível ofensivo e de combinações que nós trabalhamos. Defensivamente é o básico. Sabemos que a Roma tem jogadores de grande estatura e grande capacidade no jogo aéreo desde o ano passado. Sabíamos disso. Sofremos um golo, mas isso não manchava até ao momento a nossa boa prestação. Tivemos oportunidades claras. Faltou-nos uma definição melhor nesses momentos."



Estágio no Algarve



"Estou muito satisfeito. Nós temos uma verdadeira família. Trabalhamos todos com o mesmo intuito. Estou muito contente com os jogadores, com os diferentes departamentos aqui presentes. Agora é dar continuidade a isto. Temos de ter esta bravura e esta dedicação diária para conquistarmos os nossos objetivos", terminou.