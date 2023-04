Conceição: «Temos dois títulos e estamos a tentar mais dois, sabendo que um depende de nós e o outro não»

As declarações de Sérgio Conceição após o triunfo (2-1) do FC Porto sobre o Famalicão na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

"É dificil encontrar um jogo onde tudo saia na perfeição. Estamos sempre à procura de evoluir e melhorar, mas tivemos sempre a atitude competitiva que eu pedia, frente a uma equipa que está numa boa fase e a fazer uma boa segunda volta. O Famalicão é uma equipa que joga com intensidade e agressividade. Definindo melhor no último terço, poderíamos ter um saído com um melhor resultado para o jogo da segunda mão", começou por dizer o técnico dos dragões, em declarações à RTP 3.

Alterações feitas na equipa com o desenrolar do jogo

"O Marko [Grujic] estava bem no jogo, mas tinha levado um cartão amarelo. Era um jogo que se sentia que poderia, numa transição ou numa reação à perda da bola [dar em expulsão por acumulação], e eu não queria que ele visse o segundo cartão amarelo. Fomos mudando consoante aquilo que o jogo ia pedindo. Mesmo com o 2-1, refresquei o ataque com o intuito de ir à procura do 3.º golo. Uma boa vitória da equipa mas estamos no intervalo desta eliminatória."

Gestão emocional dos jogadores para a reta final do campeonato

"Foi o que eu disse na antevisão, somos um clube grande que está habituado a momentos de pressão. A pressão é sempre a mesma em darmos o nosso melhor. Trabalhamos muito. Queríamos que fosse sempre na perfeição, mas nem sempre é possível, mas neste momento temos dois títulos e estamos a tentar conseguir mais dois, sabendo que um depende de nós e o outro não."



DECLARAÇÕES DE CONCEIÇÃO À SPORT TV

"Preparámos o jogo estrategicamente. Podíamos ter feito mais golos hoje. Foi um jogo competitivo, um jogo com uma agressividade e intensidade muito interessantes. Uma réplica do Famalicão de acordo com aquilo que tem feito nestes últimos meses. Estamos a meio da eliminatória, onde queremos chegar o mais longe possível, que é a final. Vamos pensar já no jogo com o Boavista e temos mais finais até ao final."



Saída de Grujic

"Isto tem a ver com o mérito, com o que fazem diariamente, com os minutos, que podem ser 90 ou 10 e com a estratégia definida. O Marko [Grujic] saiu porque já tinha amarelo e porque o jogo estava aguerrido e intenso. Não queria ficar em inferioridade numérica, daí tê-lo tirado. Quando fizemos o 2-1 meti o Evanilson e o Taremi à procura de fazer mais golos."



Eliminatória mais que bem encaminhada?

"Não acho nada. Acho que vamos ter um jogo extremamente difícil em casa frente a uma boa equipa. Na antevisão disse que o resultado no campeonato não espelhou o que aconteceu no seu conteúdo e, apesar de o Famalicão não ter criado hoje muitas oportunidades de golo, é uma equipa que sabe o que faz. Alterou um bocadinho o seu modelo de jogo porque sabe do que somos capazes. A presença dos nossos adeptos aqui foi fantástico. São sempre importantes para nós."



Gestão da equipa

"Agora não há qualquer tipo de gestão, é utilizar o melhor 11, tendo em conta os jogadores que tenho disponíveis para vencer os jogos. Montei o 11 a pensar em ganhar porque podíamos ter hipotecado a final aqui hoje. Os jogadores são todos importantes e eles sabem isso. Às vezes não sai como queremos, assim como eu também, mas estamos aqui", terminou.