Conceição traça cenário de indefinição para Pepe com Mundial à porta: «Falo de dias... ou semanas»

Pepe continua a ser uma dor de cabeça para o FC Porto. O capitão dos azuis e brancos, de 39 anos, realizou a última partida na vitória ante o Bayer Leverkusen, a 4 de outubro, e Sérgio Conceição assumiu esta sexta-feira que não sabe quando contará com o internacional português, a menos de um mês do jogo de estreia no Mundial, agendado para 24 de novembro (com o Gana)."Não sou selecionador e não faço parte da Federação. O Pepe está a recuperar para dar o contributo à equipa o mais rápido possível. É uma lesão chata, que também tive enquanto jogador. Diariamente vamos avaliando e vamos percebendo essa evolução. Não sei até que ponto nos próximos dias ele possa estar disponível. Acho muito difícil. Falo de dias... ou de semanas. Vamos vendo. O departamento médico está a fazer tudo com o Pepe, como vocês sabem qual é a forma de ele trabalhar. É uma questão de tempo. Esse tempo não sei precisar, não adivinho", referiu em declarações em conferência de imprensa.A convocatória final de Fernando Santos será divulgada a 10 de novembro e a partida para o Qatar sucede a 18 do mês que vem.