Conceição vê quinto amarelo esta temporada e falha a receção ao Santa Clara

Sérgio Conceição viu o quinto amarelo na presente temporada e vai falhar a receção do FC Porto ao Santa Clara, na 28.ª jornada da Liga Bwin.O treinador dos dragões viu o árbitro Artur Soares Dias mostrar-lhe o cartão amarelo aos 65 minutos do encontro no estádio do Bessa, diante do Boavista, por ter contestado a decisão do árbitro no lance em que Evanilson acabou por cair no interior da área axadrezada.