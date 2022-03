Conceição: «Vi alguém do staff do Lyon a falar bom português e insultar jogadores e técnicos do FC Porto»

Sérgio Conceição justificou em conferência de imprensa o cenário de pequena confusão que se gerou no final do duelo com o Lyon. O técnico portista refere que houve um elemento da equipa técnica francesa a provocar os jogadores e treinadores portistas e que tudo começou ali."Vi alguém do staff do Lyon a falar bom português e a insultar jogadores e técnicos do FC Porto. Penso que era o treinador do guarda-redes e não sei, porque entretanto saiu, foram tirar este sujeito da confusão. Foi isto que aconteceu", revelou o técnico, pouco depois do empate a um que ditou o adeus portista à Liga Europa.