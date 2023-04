Conceição visa Rui Costa: «Não sei se vai abrir um processo pelas declarações do senhor Schmidt...»

Sérgio Conceição abordou esta sexta-feira o processo instaurado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, na sequência das participações apresentadas pelo Conselho de Arbitragem da FPF e pelo Benfica, admitindo que pensou não comparecer na conferência de imprensa desta manhã no Olival."Acabei por dizer na última conferência que levaria um processo. Só vim hoje aqui por respeito porque vocês já estavam convocados, provavelmente não faria a conferência e não era para fugir de nada. O meu silêncio iria provocar mais ruído do que fazendo a conferência. Estes casos e casinhos, estes processos... Eu até trouxe aqui o que disse sobre o VAR na última conferência . [cita o que disse] Fui processado por dizer que quero que todos estejam no seu melhor. Vocês estão aqui, analisam as conferências de outros treinadores, podem errar no vosso trabalho de forma inconsciente está tudo bem. No fundo é isto que digo. O que me admira mais é o Rui Costa levantar isto, é um homem do futebol, foi meu colega. É o que me admira, tive de o dizer, estava aqui entalado", disse.E prosseguiu, quando questionado sobre se o que diz é sempre alvo de outra atenção: "Depende da forma como comentam e levam as minhas palavras. Dá-se a importância que se dá dependendo de quem é. Acredito que eu, FC Porto, seja visado. Tenho pessoas que não gostam de mim, mas faz parte, não se pode agradar a toda a gente. Não sei se o presidente do Benfica vai abrir um processo pelas declarações do senhor Schmidt que foi bem mais agressivo em relação ao VAR do que eu, não sei".