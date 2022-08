Conferência e estágio no plano do FC Porto

O FC Porto cumpre, esta manhã, o último ensaio de preparação para o jogo de arranque do campeonato, frente ao Marítimo, marcado para amanhã, no Estádio do Dragão. No final da sessão, Sérgio Conceição apresenta-se perante os jornalistas, no Olival, para a conferência de antevisão ao jogo com os insulares. Na parte da tarde, os convocados seguem para estágio, na unidade hoteleira habitual, em Vila Nova de Gaia. Quanto ao treino de ontem, o boletim clínico portista voltou a dar Evanilson em trabalho condicionado, mas conforme Record adiantou o avançado está apto a dar o seu contributo à equipa. De baixa, a recuperar de lesão, continua o lateral Wilson Manafá.