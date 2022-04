O 5º cartão amarelo, visto no Bessa, deixa Sérgio Conceição fora do banco do FC Porto, segunda-feira, frente ao Santa Clara. No entanto, como este castigo é para um jogo específico, ao contrário de outros, no passado, em que suspensão foi de dias, está nos planos a realização da conferência prévia à receção aos açorianos, depois de amanhã, no Olival.