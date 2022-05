Confirmado: FC Porto será recebido na Câmara Municipal após o jogo com o Estoril

Agora é oficial. O FC Porto, novo campeão nacional, será recebido nos paços do concelho da Câmara Municipal do Porto após o jogo de consagração, sábado, frente ao Estoril, referente à 34.ª e última jornada do campeonato.A festa começa ainda no Estádio do Dragão com a entrega do troféu de campeão nacional, a que se seguirá a mítica romagem aos Aliados, em trio elétrico, e a tal receção na Câmara Municipal.Mas antes do duelo com o Estoril, as portas do Dragão abrem às 16 horas, duas antes do apito nacional e está a ser preparada uma coreografia especial para saudar os campeões.