Confusão deu para tudo: Marchesín e Luís Gonçalves foram ao tapete

Durante a intensa confusão que se gerou no final do encontro entre FC Porto e Sporting foram passados vários limites... Mesmo sabendo que estávamos a assistir a um clássico de emoções fortes. Que o digam Agustín Marchesín e o dirigente portista Luís Gonçalves, que acabaram mesmo por ir ao tapete verde do Estádio do Dragão.