O que disse Sérgio Conceição na cara de Manuel Mota após a expulsão

Sérgio Conceição, de 48 anos, foi expulso após o golo de Otávio , quando o prolongamento do FC Porto-Famalicão se encaminhava para o seu termo. A perspetiva de um desempate por pontapés de penálti foi quebrado pelo tento do internacional português, dando azo a uma celebração explosiva por parte do técnico.O árbitro Manuel Mota decidiu expulsar Conceição, tendo justificado essa ação disciplinar em sede de relatório e dando conta do que o treinador lhe disse posteriormente, num momento que ficou patente nas imagens televisivas.De acordo com a transcrição a queteve acesso, Mota justificou a sua intervenção com o facto do treinador do FC Porto ter "entrado na área técnica adversária e provocado um conflito".Posteriormente, Manuel Mota pormenoriza quais foram as palavras que Sérgio Conceição lhe disse na cara, conforme as imagens televisivas focaram. "És um artista", foi a expressão que o árbitro atribuiu a técnico dos azuis e brancos.Por último, o juiz da AF Braga confirma ter dado conta de que Sérgio Conceição se dirigiu ao treinador adversário, João Pedro Sousa, mas dando conta de não ter sido "percetível" o que foi dito nesse momento.