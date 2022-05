Aberto processo disciplinar a quatro jogadores e à SAD do FC Porto por queixa do Benfica

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou um processo disciplinar a Diogo Costa, Manafá, Fábio Cardoso, Otávio e SAD do FC Porto, na sequência de uma queixa apresentada pelo Benfica, informou esta segunda-feira a entidade federativa.A participação dos encarnados "tem por objeto eventual lesão da honra, injúrias ou ofensas à reputação", conforme informa o CD, acrescentando que "o processo foi enviado, dia 26 de maio de 2022, à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução".Recorde-se que em causa, no que toca aos jogadores do FC Porto, estãonas celebrações pela conquista do campeonato.