Conselho de Disciplina abre processo de averiguações ao FC Porto-Famalicão

Além do castigo aplicado a Sérgio Conceição, no mapa de castigos divulgado esta terça-feira, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol também abriu um processo de averiguações ao FC Porto-Famalicão, da 2.ª mão das meia-final da Taça de Portugal.Segundo nos foi possível apurar, o caso está relacionado com o alegado insulto racista que Colombatto terá dirigido a Pepe nessa partida.