Processo de inquérito aberto ao Estoril-FC Porto pelo caso do pai com o filho de colo

O Conselho de Disciplina ordenou a abertura de um processo de inquérito ao jogo entre Estoril e FC Porto, da última jornada da Liga Bwin.A decisão, apurou, prende-se com o caso do adepto dos dragões que, com o filho de colo, acabou por ter de mudar de lugar na sequência de insultos e cuspidelas de apoiantes do Estoril. Estes terão agido em reação a provocações do adepto azul e branco, algo que, de resto, constou dos relatórios do delegado da Liga e da polícia.