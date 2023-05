Conselho de Disciplina aplica um jogo de castigo a Sérgio Conceição e 4.284 euros de multa

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol reuniu esta terça-feira, conforme previsto, e aplicou um jogo de castigo a Sérgio Conceição pela expulsão frente ao Famalicão, na 2.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal.O treinador do FC Porto já cumpriu esse castigo, esta segunda-feira à noite, na deslocação ao terreno do Arouca. Note-se que não existe moldura no castigo aos treinadores que são sancionados pelo regulamento disciplinar da Liga mesmo tratando-se de jogo da Taça de Portugal. A sanção é única, pelo que a reincidência tem apenas efeitos na multa, que no caso é de 4.284 euros.Recorde-se que o árbitro Manuel Mota justificou o vermelho mostrado a Sérgio Conceição com o facto do treinador do FC Porto ter "entrado na área técnica adversária e provocado um conflito", alegação que o visado desmentiu."Fui expulso por festejar o golo, não invadi a área técnica, isso é mentira. Só invadi a área técnica depois de ser expulso", afirmou Sérgio Conceição na conferência de imprensa de lançamento do jogo em Arouca.Como é habitual, o Conselho de Disciplina dá como inabalável o princípio de veracidade do relatório do árbitro, restando ao FC Porto e a Sérgio Conceição avançarem com recurso sobre a decisão se assim o entenderem.